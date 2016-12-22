На Украине опровергли существование «грузинского легиона»

В составе армии Украины никогда не существовало подразделения с названием «Грузинский легион». Об этом говорится в заявлении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

«Отмечаем, что отдельного подразделения под названием «Грузинский легион» в составе 54 бригады никогда не существовало. Десятки граждан других государств добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей», — говорится в сообщении.

Как сообщает украинское издание «Гордон», так называемый грузинский легион был образован в 2014 году из добровольцев из Грузии, приехавших для участия в конфликте на востоке Украины. По данным издания, в 2015 году подразделение вошло в состав 25-го мотопехотного батальона «Киевская Русь» Вооруженных сил Украины.

Накануне, 5 января, на странице «Грузинского легиона» в Facebook появилось сообщение о выходе этого подразделения из состава 54-й ОМБ. В сообщении утверждалось, что причиной этого стали некомпетентность командования бригады и операция, проведенная 16 декабря, в результате которой получили ранения 11 грузинских «легионеров» и бойцов бригады. Кроме того, в «Грузинском легионе» обвинили украинских военных в том, что они отобрали у грузинских добровольцев амуницию и личные вещи, которые были доставлены им добровольцами. «Грузинский Легион не собирается молчать, и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины», — говорилось в сообщении.

В 54-й ОМБ подобные обвинения опровергли. Командование бригады отметило, что иностранные добровольцы «добросовестно несут службу в различных подразделениях 54-й бригады и в настоящее время имеют официальный статус военнослужащих Вооруженных сил Украины».

«Все имущество, которым волонтеры обеспечивали добровольцев и других военнослужащих бригады, должным образом учтено, находится в бригаде и используется по назначению. Несмотря на многочисленные попытки дискредитации Вооруженных сил Украины, волонтерского и добровольческого движения, подчеркиваем недопустимость попыток использовать в своих меркантильных или политических целях славное имя 54-й отдельной механизированной бригады», — заявили в подразделении.

РБК направил запросы в Генеральный штаб ВСУ, пресс-службу «Грузинского национального легиона» и командиру легиона Мамуке Мамулашвили.