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Минобороны заявило об ударе по «иностранному легиону» под Донецком

Минобороны: поражен пункт дислокации «Иностранного легиона» на донецком направлении

Российские войска поразили пункт временной дислокации «Иностранного легиона» в районе села Архангельское Донецкой области, а также пункты временной дислокации бригад территориальной обороны и Вооруженных сил Украины, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. Видео заявление опубликовал ТАСС.

«На донецком направлении артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесен ряд огневых налетов <...> Противник понес потери в личном составе и военной технике», — сказал он.

В селе Очеретино российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов. Кроме того, в районе села Победа экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили опорный пункт украинских военных «вместе с личным составом», добавил Бигма.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя три дня после начала российской военной операции в стране объявил о создании «интернационального легиона территориальной обороны». В него предложили вступать иностранцам, участвующим в боях на стороне Киева.

Минобороны не раз сообщало об участии в боях на стороне Киева иностранных наемников и отчитывалось об их уничтожении. В прошлом июне военное ведомство приводило статистику, согласно ей, больше всего наемников приезжает из Польши, Канады и США. Некоторые из них погибли, некоторые предпочли покинуть зону конфликта.

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Минобороны Донбасс наемники
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