Минобороны сообщило о ликвидации «грузинских наемников» под Лисичанском
Российские военные уничтожили около Лисичанского нефтеперерабатывающего завода две группы иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
«26 июня в ходе боев в 3 км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской народной республики российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью в 14 боевиков», — сказал он.
Конашенков уточнил, что первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая — включала в себя только наемников из Грузии, которая входит в «грузинский легион».
В Минобороны утверждают, что «грузинские наемники» причастны к «зверским истязаниям» и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте текущего года.
В Луганской народной республике 25 июня сообщили, что cоюзные силы Народной милиции и Вооруженных сил России вошли в Лисичанск. Бои ведутся в черте города. На следующий день в ведомстве рассказали, что в Лисичанске находятся несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Лисичанск — город с населением на начало года 103 459 человек — считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). На территории города и в пригородах до начала боевых действий работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».