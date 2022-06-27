Минобороны сообщило о ликвидации «грузинских наемников» под Лисичанском

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили около Лисичанского нефтеперерабатывающего завода две группы иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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«26 июня в ходе боев в 3 км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской народной республики российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью в 14 боевиков», — сказал он.

Конашенков уточнил, что первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая — включала в себя только наемников из Грузии, которая входит в «грузинский легион».

В Минобороны утверждают, что «грузинские наемники» причастны к «зверским истязаниям» и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте текущего года.

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В Луганской народной республике 25 июня сообщили, что cоюзные силы Народной милиции и Вооруженных сил России вошли в Лисичанск. Бои ведутся в черте города. На следующий день в ведомстве рассказали, что в Лисичанске находятся несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского.