Развожаев заявил, что после атаки беспилотников выбило стекла в домах

Губернатор Севастополя Развожаев: после атаки не было разрушений зданий и причалов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

После атаки надводных беспилотников на Севастополь от их взрывов было повреждено остекление в четырех жилых домах, однако здания, причальные и другие сооружения разрушены не были. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Важный момент: в бухту Стрелецкую дрон не вошел. Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллельно устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда», — написал Развожаев.

Он дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения, остекление окон поврежденных домов уже ведется.

В ночь на 24 апреля Развожаев сообщил об атаке надводных беспилотников на Севастополь. Черноморский флот отразил нападение, все службы города находились в полной готовности. Позже губернатор уточнил, что попытка атаки была предпринята в 3:30 мск, при этом один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), а второй взорвался сам. «Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — добавил губернатор.

В Севастополе было остановлено морское движение после атаки беспилотников. Причина остановки не указывалась. Через несколько часов движение морского транспорта было возобновлено.