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В Севастополе остановили морское движение после атаки беспилотников

В Севастополе остановили морское движение после атаки надводных беспилотников

Движение морского транспорта остановили в понедельник утром в Севастополе, сообщили в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение <...> В случае изменений в работе морского пассажирского транспорта информацию разместим дополнительно», — сказано в сообщении.

Причина остановки на указана. Отмечается, что на компенсационном маршруте запущен наземный транспорт.

Ранее в ночь на 24 апреля бухта Севастополя подверглась атаке надводных беспилотников, сообщал глава города Михаил Развожаев. По его словам, попытка атаки была предпринята в 3:30 (мск), после чего один дрон уничтожили российские военные, а второй взорвался сам. «Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — добавил он.

С октября прошлого года в Крыму и Севастополе действует «средний уровень реагирования». Он позволяет главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне. Однако в некоторых районах полуострова действует высокий, желтый, уровень террористической опасности. В феврале желтый уровень бессрочно продлили в Севастополе.

В Севастополе остановили морское движение после атаки беспилотников
В Севастополе остановили морское движение после атаки беспилотников

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