Посол Швейцарии выступил в защиту отказа от передачи Украине боеприпасов

Пауль Зегер (Фото: Jürgen Heinrich / Global Look Press)

Посол Швейцарии в Берлине Пауль Зегер выступил в защиту решения правительства страны об отказе передавать Украине боеприпасы швейцарского производства. О своей позиции он заявил изданию Augsburger Allgemeine.

«Это также означает, что мы не поддерживаем войны», — добавил посол. Он сослался на принцип нейтралитета, которого придерживается Швейцария, назвав его «частью нашей ДНК», и подчеркнул, что его страна решила воздержаться от применения военной силы.

В октябре правительство Швейцарии ввело ограничения на экспорт определенных товаров военного назначения на Украину, поскольку право нейтралитета обязывает ее вводить одинаковые ограничения к сторонам конфликта. В конце ноября Швейцария запретила экспорт своего оружия на Украину и в Россию также по причинам швейцарского нейтралитета. В то же время Берн присоединился к санкциям ЕС против России и решил соблюдать введенный западными странами потолок цен на российскую нефть.

В марте президент Швейцарии Ален Берсе потребовал от европейских стран с уважением отнестись к политике нейтралитета Берна. По его словам, Швейцария, в свою очередь, уважает позицию стран Европы по вопросу поставок вооружения Киеву. «Я также верю, что нас поймут, если мы объясним, как формируется наша позиция. Она основана на нашей приверженности миру, гуманитарному праву и посредничеству, где это возможно», — сказал Берсе.

Президент подчеркнул, что никто не может ожидать от Швейцарии изменения действующего закона об оружии.