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Военная операция на Украине ,  
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Рогов заявил о стягивании 10 тыс. украинских военных в район Гуляйполя

Владимир Рогов: ВСУ стянули более 10 тыс. человек в район Гуляйполя в Запорожской области
Вооруженные силы Украины собрали в районе города Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области более 10 тыс. человек и тяжелую военную технику, включая танки, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он считает, что именно этот участок может стать одним из главных мест контрнаступления Украины вместе с попыткой форсирования Каховского водохранилища для штурма Энергодара.

«Целью возможного наступления украинских боевиков является выход к Азовскому морю, без боев за Запорожскую АЭС», — добавил Рогов.

Власти Украины уже несколько месяцев говорят о готовящемся наступлении ВСУ. Newsweek обнаружил в слитых в интернет документах Пентагона США предполагаемую дату — 30 апреля, но CNN выяснил, что после опубликования секретных материалов в Киеве решили изменить планы. 15 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время, не назвав при этом более точных сроков.

В Запорожской области также планируется наступление ВСУ, они скопили в регионе достаточную группировку, говорил Рогов в начале апреля. 20 апреля врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные заняли часть серой зоны в Запорожской области, в частности, село Каменка. На следующий день Рогов обвинил ВСУ в попытке применить химическое оружие на запорожском направлении, один российский военнослужащий получил химический ожог.

Рогов заявил о стягивании 10 тыс. украинских военных в район Гуляйполя
Рогов заявил о стягивании 10 тыс. украинских военных в район Гуляйполя

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Владимир Рогов Запорожская область ВСУ Военная операция на Украине
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