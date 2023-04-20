Балицкий заявил о занятии ВСУ части серой зоны в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли часть серой зоны в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Противник там собирает свои силы. Также противник занял часть серой зоны, в частности, Каменку», — сказал Балицкий (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что власти отслеживают ситуацию, которая «не может не беспокоить», и уточнил, что вся материально-техническая база готова к тому, чтобы отразить нападение на запорожском направлении.

Балицкий добавил, что ВСУ смогли занять село Каменка. В начале апреля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины скопили достаточную группировку для наступления в регионе.

13 апреля в Мелитополе задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу. По словам Балицкого, они взорвали железную дорогу и готовили покушения на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации. При этом врио главы Запорожской области не уточнил, когда произошел взрыв на путях.