Политика ,
0
Рогов обвинил ВСУ в применении химоружия в Запорожской области
Владимир Рогов обвинил ВСУ в применении химоружия в Запорожской области
Украинские военные попытались применить химическое оружие на запорожском направлении, один российский военнослужащий получил химический ожог, заявил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«При помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали — серьезно пострадавших нет», — написал он.
Рогов добавил, что на передовую доставили комплекты химической защиты «на случай повторного подобного нападения».
Материал дополняется.