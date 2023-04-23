В Армении обвинили Азербайджан в гибели военного на границе
Военнослужащий Армении Артем Погосян погиб, по предварительным данным, в результате стрельбы со стороны Азербайджана. Об этом сообщило Минобороны Армении.
«23 апреля, в районе 11:50 (10:50 мск), на армянской позиции, расположенной в районе Сотка, по предварительным данным в результате выстрела со стороны противника получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий воинской части <...> Погосян Артем Арсенович», — говорится в заявлении ведомства.
Минобороны Азербайджана отвергло причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего и назвала информацию об обстреле не соответствующей действительности.
Позже Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций со стороны подразделений вооруженных сил Армении. В оборонном ведомстве Армении отрицают эти данные и называют «очередной дезинформацией».
11 апреля Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах в районе Лачинского коридора. С обеих сторон погибли семь человек. С армянской стороны погибли четверо военных, шестеро ранены, с азербайджанской — погибли трое. В сводке российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нет данных об этом столкновении, но говорится о двух зафиксированных нарушениях режима прекращения огня в другом районе.
21 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном, однако Баку не принимает отправленные армянской стороной предложения и проект документа.
18 апреля он сказал, что для достижения мира Еревану придется отказаться от территориальных претензий к другим странам и зафиксировать, что территория Армении — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году. Нагорный Карабах не входил в состав Армянской ССР.