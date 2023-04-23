В Армении обвинили Азербайджан в гибели военного на границе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
Жена капитана сообщила о похищении яхты с россиянами в Красном море Общество, 17:49
Рублев проиграл в финале турнира в Боснии и Герцеговине Спорт, 17:45
Во Владимирской области начали проверку из-за сообщений о взрыве Общество, 17:41
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 17:33
Мэр Донецка сообщил о погибшем при обстреле со стороны ВСУ Политика, 17:22
Месси прилетел в Барселону на фоне сообщений о возвращении в клуб Спорт, 17:20
В Армении обвинили Азербайджан в гибели военного на границе Политика, 17:13
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Лавров пообещал «не забыть и не простить» США невыдачу виз журналистам Политика, 16:57
«Тоттенхэм» пропустил пять голов за 19 минут от «Ньюкасла» Спорт, 16:54
Почему театр начинается со школы Специальный проект, 16:50
Маск в споре с Кингом заявил о передаче Украине $100 млн Технологии и медиа, 16:48
Министр обороны Эстонии назвал препятствие для контрнаступления Украины Политика, 16:42
Захарова сообщила о невыдаче США виз российским журналистам Политика, 16:09
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 16:05
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Армении обвинили Азербайджан в гибели военного на границе

Минобороны Армении сообщило о смерти военного после стрельбы со стороны Азербайджана
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Военнослужащий Армении Артем Погосян погиб, по предварительным данным, в результате стрельбы со стороны Азербайджана. Об этом сообщило Минобороны Армении.

«23 апреля, в районе 11:50 (10:50 мск), на армянской позиции, расположенной в районе Сотка, по предварительным данным в результате выстрела со стороны противника получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий воинской части <...> Погосян Артем Арсенович», — говорится в заявлении ведомства.

Минобороны Азербайджана отвергло причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего и назвала информацию об обстреле не соответствующей действительности.

Позже Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций со стороны подразделений вооруженных сил Армении. В оборонном ведомстве Армении отрицают эти данные и называют «очередной дезинформацией».

11 апреля Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах в районе Лачинского коридора. С обеих сторон погибли семь человек. С армянской стороны погибли четверо военных, шестеро ранены, с азербайджанской — погибли трое. В сводке российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нет данных об этом столкновении, но говорится о двух зафиксированных нарушениях режима прекращения огня в другом районе.

21 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном, однако Баку не принимает отправленные армянской стороной предложения и проект документа.

Читайте на РБК Pro
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Хочу диван для сиесты и работать четыре часа: как вести бизнес в Армении

18 апреля он сказал, что для достижения мира Еревану придется отказаться от территориальных претензий к другим странам и зафиксировать, что территория Армении — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году. Нагорный Карабах не входил в состав Армянской ССР.

Теги
Армения Азербайджан стрельба
Материалы по теме
Премьер Армении назвал условие для размещения миссии ОДКБ на границе
Политика
Почему миссия ЕС в Армении не предотвратила продолжение столкновений
Политика
Армения назвала условия выдачи подозреваемого в дезертирстве россиянина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter