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Семь военных погибли при столкновении на границе Армении и Азербайджана

Минобороны Армении и Азербайджана сообщили о семи погибших при столкновении на границе
Перестрелка произошла в районе армянского села Тех (Дыг), оно находится у дороги из Степанакерта в Горис (Лачинский коридор). Со стороны Азербайджана погибли три человека, со стороны Армении — четверо
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах в районе Лачинского коридора, с обеих сторон погибли семь человек, сообщили военные ведомства двух стран.

«11 апреля примерно в 16:20 (17:20 мск. — РБК) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района [Армении] подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении», — сообщило азербайджанское Минобороны.

«11 апреля в районе 16:00  подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех. Армянская сторона предприняла ответные действия», — говорится в заявлении Минобороны Армении.

Тех и Дыг — армянское и азербайджанское названия населенного пункта, который находится примерно в 10 км от армянского города Горис и примерно в 40 км от Степанакерта, столицы непризнанной республики Нагорный Карабах, у дороги, соединяющей эти два города.

С армянской стороны погибли четверо военных, шестеро ранены, с азербайджанской — трое.

По состоянию на 19:30 мск ситуация в данном районе спокойная, отмечают в Ереване и Баку.

В сводке российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нет данных об этом столкновении, но говорится о двух зафиксированных нарушениях режима прекращения огня в другом районе.

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Азербайджан последний раз сообщил об обстреле своих позиций в Лачинском районе 7 апреля. Армения назвала это дезинформацией.

Лачинский коридор — дорога из Степанакерта в Горис, единственная, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Она заблокирована азербайджанской стороной с 12 декабря. Баку утверждает, что трассу перекрыли экологические активисты, которые выступают «против незаконной эксплуатации природных ресурсов». Ереван настаивает, что блокировка мешает подаче в Нагорный Карабах газа, электроэнергии, поставкам в регион продуктов и лекарств.

Армения обратилась в ООН, и в феврале Международный суд организации потребовал от Азербайджана обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору, но он все еще блокирован.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Армения Азербайджан Минобороны Нагорный Карабах перестрелка
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