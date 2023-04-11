Семь военных погибли при столкновении на границе Армении и Азербайджана
Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах в районе Лачинского коридора, с обеих сторон погибли семь человек, сообщили военные ведомства двух стран.
«11 апреля примерно в 16:20 (17:20 мск. — РБК) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района [Армении] подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении», — сообщило азербайджанское Минобороны.
«11 апреля в районе 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех. Армянская сторона предприняла ответные действия», — говорится в заявлении Минобороны Армении.
Тех и Дыг — армянское и азербайджанское названия населенного пункта, который находится примерно в 10 км от армянского города Горис и примерно в 40 км от Степанакерта, столицы непризнанной республики Нагорный Карабах, у дороги, соединяющей эти два города.
С армянской стороны погибли четверо военных, шестеро ранены, с азербайджанской — трое.
По состоянию на 19:30 мск ситуация в данном районе спокойная, отмечают в Ереване и Баку.
В сводке российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нет данных об этом столкновении, но говорится о двух зафиксированных нарушениях режима прекращения огня в другом районе.
Азербайджан последний раз сообщил об обстреле своих позиций в Лачинском районе 7 апреля. Армения назвала это дезинформацией.
Лачинский коридор — дорога из Степанакерта в Горис, единственная, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Она заблокирована азербайджанской стороной с 12 декабря. Баку утверждает, что трассу перекрыли экологические активисты, которые выступают «против незаконной эксплуатации природных ресурсов». Ереван настаивает, что блокировка мешает подаче в Нагорный Карабах газа, электроэнергии, поставкам в регион продуктов и лекарств.
Армения обратилась в ООН, и в феврале Международный суд организации потребовал от Азербайджана обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору, но он все еще блокирован.
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.