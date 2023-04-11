Минобороны Армении и Азербайджана сообщили о семи погибших при столкновении на границе

Семь военных погибли при столкновении на границе Армении и Азербайджана

Перестрелка произошла в районе армянского села Тех (Дыг), оно находится у дороги из Степанакерта в Горис (Лачинский коридор). Со стороны Азербайджана погибли три человека, со стороны Армении — четверо

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах в районе Лачинского коридора, с обеих сторон погибли семь человек, сообщили военные ведомства двух стран.

«11 апреля примерно в 16:20 (17:20 мск. — РБК) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района [Армении] подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении», — сообщило азербайджанское Минобороны.

«11 апреля в районе 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех. Армянская сторона предприняла ответные действия», — говорится в заявлении Минобороны Армении.

Тех и Дыг — армянское и азербайджанское названия населенного пункта, который находится примерно в 10 км от армянского города Горис и примерно в 40 км от Степанакерта, столицы непризнанной республики Нагорный Карабах, у дороги, соединяющей эти два города.

С армянской стороны погибли четверо военных, шестеро ранены, с азербайджанской — трое.

По состоянию на 19:30 мск ситуация в данном районе спокойная, отмечают в Ереване и Баку.

В сводке российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нет данных об этом столкновении, но говорится о двух зафиксированных нарушениях режима прекращения огня в другом районе.

Азербайджан последний раз сообщил об обстреле своих позиций в Лачинском районе 7 апреля. Армения назвала это дезинформацией.

Лачинский коридор — дорога из Степанакерта в Горис, единственная, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Она заблокирована азербайджанской стороной с 12 декабря. Баку утверждает, что трассу перекрыли экологические активисты, которые выступают «против незаконной эксплуатации природных ресурсов». Ереван настаивает, что блокировка мешает подаче в Нагорный Карабах газа, электроэнергии, поставкам в регион продуктов и лекарств.

Армения обратилась в ООН, и в феврале Международный суд организации потребовал от Азербайджана обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору, но он все еще блокирован.