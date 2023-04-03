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В постпредстве раскритиковали реакцию ЕС на председательство в СБ ООН

Постпредство России: ЕС публично не хочет считаться с председательством России в СБ ООН

Председательство России в Совете Безопасности ООН в апреле — это реальность, с которой страны Евросоюза отказываются считаться. Об этом заявило постоянное представительство России при ООН в своем телеграм-канале.

«Подобная несерьезная риторика только лишний раз подтверждает, что ЕС не готов быть глобальным внешнеполитическим игроком», — говорится в сообщении постпредства. Российская миссия отметила, что Евросоюз «не имеет никакого отношения к СБ ООН».

2 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выступит против любых злоупотреблений России в ходе ее председательства в Совбезе ООН. Он связал 1 апреля — День дурака — с началом председательства. «Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — добавил Боррель.

Председательство в Совбезе ООН ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому в английском алфавитном порядке. 1 апреля Россия сменила на этом посту Мозамбик.

Совет безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и десяти непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок (на данный момент это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор и Япония).

Официально ни один из членов СБ ООН не призывал к бойкоту России. В Белом доме США отмечали, что не видят международно-правовых путей для того, чтобы исключить Россию из Совбеза, несмотря на многие заявления о необходимости сделать это.

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Тогда официальный представитель российского МИДа Мария Захарова утверждала, что сценарий с исключением России «нереализуем», «если мы говорим о праве».

Теги
Совбез ООН Россия Постпред России при ООН
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