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Премьер-министр Кубы посетит ПМЭФ в июне

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус посетит Сочи, Москву и Санкт-Петербург летом
Мануэль Марреро Крус
Мануэль Марреро Крус (Фото: Dante Carrer / Reuters)

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус посетит Сочи, Москву и Санкт-Петербург в рамках своего визита в Россию. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил посол Кубы в Москве Хулио Гермендия Пенья.

В частности, Крус примет участие в совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Сочи 7–9 июня. В этом году в союзе председательствует Россия.

Затем премьер-министр направится в Москву, а после — на Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятие пройдет с 14 по 17 июня, страной — гостем форума стали Объединенные Арабские Эмираты.

21 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в столице Кубы Гаване с президентом Мигелем Диас-Канелем и бывшим главой страны Раулем Кастро, который приходится братом одному из лидеров кубинского революционного движения Фиделю Кастро.

Лавров прилетел на остров с рабочим визитом утром 20 апреля. Он провел переговоры с коллегой Бруно Родригесом, обсудив политическое, торгово-экономическое и финансово-инвестиционное взаимодействие двух стран.

ПМЭФ в этом году пройдет с 14 по 17 июня. Ключевая тема мероприятия звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» и поделена на четыре тематических направления. На мероприятие, в частности, был приглашен президент Бразилии Лула да Силва.

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