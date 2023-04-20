Министр иностранных дел России Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу

Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу, сообщает МИД.

На Кубу глава МИД России отправился после визита в Никарагуа. Там он встретился министром иностранных дел республики Денисом Монкадой и президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.

На встрече с последним стороны обсудили укрепление стратегического партнерства России и Никарагуа и ход реализации проектов двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении МИДа.

Куба станет завершающей в турне главы российского МИД по странам Латинской Америки. Кроме Никарагуа он также посетил Бразилию и Венесуэлу.