Песков отказался называть участников ПМЭФ с Запада, так как «их съедят»

К Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет в июне, проявляют интерес многие представители бизнеса из недружественных стран, но Кремль пока не будет их называть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что Москва не будет говорить об участии заинтересованных бизнесменов в форуме, поскольку «их просто живьем съедят».

ПМЭФ в этом году пройдет с 14 по 17 июня. Ключевая тема мероприятия звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» и поделена на четыре тематических направления. Страной-гостем форума в этом году станут Объединенные Арабские Эмираты.

В прошлом году состоялся юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум, он прошел с 15 по 18 июня. В мероприятии приняли участие более 14 тыс. человек из 130 государств. Участники форума подписали 691 соглашение на общую сумму 5,639 трлн руб.

В начале марта прошлого года правительство составило перечень государств, совершающих недружественные действия по отношению к России, российских юридических и физических лиц. В него вошли страны ЕС, Австралия, Великобритания, США, Япония и др.

Этот документ устанавливает временный порядок исполнения государством и резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед кредиторами.

Президент России Владимир Путин называл словосочетание «недружественные страны» неправильным. По его словам, оно не отражает текущую реальность, точнее было бы говорить о «недружественных правителях».