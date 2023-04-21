Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем и Раулем Кастро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в столице Кубы Гаване с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а также Раулем Кастро — бывшим главой страны и братом одного из лидеров кубинского революционного движения Фиделя Кастро. Об этом сообщили в российском МИД.
Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу утром 20 апреля. Он провел переговоры с министром иностранных дел страны Бруно Родригесом. Они обсудили политическое, торгово-экономическое, финансово-инвестиционное и культурно-гуманитарное взаимодействие России и Кубы, сообщили в российском МИД.
Лавров и Родригес также подчеркнули неприемлемость применения односторонних рестрикций в обход Устава ООН и отметили «стремление совместно продвигаться в деле построения многополярного мира». Российская сторона поддержала требование Кубы к США об отмене эмбарго, введенного Вашингтоном в 1962 году.
Куба стала завершающей в турне главы российского МИДа по странам Латинской Америки. Он также посетил Никарагуа, Бразилию и Венесуэлу.