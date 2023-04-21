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Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем и Раулем Кастро

Глава МИД России Лавров встретился на Кубе с президентом Диас-Кабелем и Раулем Кастро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в столице Кубы Гаване с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а также Раулем Кастро — бывшим главой страны и братом одного из лидеров кубинского революционного движения Фиделя Кастро. Об этом сообщили в российском МИД.

Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу утром 20 апреля. Он провел переговоры с министром иностранных дел страны Бруно Родригесом. Они обсудили политическое, торгово-экономическое, финансово-инвестиционное и культурно-гуманитарное взаимодействие России и Кубы, сообщили в российском МИД.

Лавров и Родригес также подчеркнули неприемлемость применения односторонних рестрикций в обход Устава ООН и отметили «стремление совместно продвигаться в деле построения многополярного мира». Российская сторона поддержала требование Кубы к США об отмене эмбарго, введенного Вашингтоном в 1962 году.

Куба стала завершающей в турне главы российского МИДа по странам Латинской Америки. Он также посетил Никарагуа, Бразилию и Венесуэлу.

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Сергей Лавров Мигель Диас-Канель Рауль Кастро Куба
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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