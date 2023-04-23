Минобороны России: штурмовые отряды взяли под контроль два квартала на западе Артемовска

Минобороны сообщило о взятии под контроль двух кварталов в Артемовске

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские штурмовые отряды взяли под контроль два квартала на западе Артемовска (украинское название города — Бахмут), сообщило Минобороны.

«В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи», — уточняется в сообщении ведомства.

21 апреля Минобороны сообщало, что штурмовые отряды в течение последних суток вели бои в западной части города. При этом бои за Артемовск идут несколько месяцев. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 15 апреля назвал их беспрецедентными. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ожесточенные бои продолжаются именно в западных кварталах.

За сутки на донецком направлении российские военные уничтожили до 200 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре боевых бронированных машин, восемь автомобилей, гаубицу В-20 и боевую машину РСЗО «Град».

Также российские военные в районе Харькова нанесли удар по цехам предприятия, которые ремонтировали и испытывали украинские реактивные дроны «Стриж».