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Минобороны сообщило об ударе по украинским военным из установки «Нона-С»

Минобороны: артиллеристы нанесли удар из САУ «Нона-С» по украинским военным

Минобороны сообщило об ударе по украинским военным из установки «Нона-С»
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Российские военные в зоне спецоперации на Украине нанесли из 120-мм самоходной артиллерийской установки «Нона-С» удар по укрепленным позициям украинских военных в лесу. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что бойцов ВСУ обнаружили с помощью беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы нанесли удар из САУ, уничтожив опорные пункты и живую силу противника. Корректировка огня и контроль поражения целей велись с дронов.

Ранее 22 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что российская авиация уничтожила склад вооружения украинских военных в районе села Сергеевка на александро-калининском направлении. По его словам, уничтожено до 600 реактивных снарядов систем залпового огня.

Кроме того, на марьинском направлении, в районе города Горняк и села Галициновка в ДНР, российские военные подавили пункты временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Недалеко от поселка Острое в ДНР российские силы уничтожили 152-мм гаубицу Д-20, а также 152-мм самоходную гаубицу в районе Горняка, добавил Бигма.

Минобороны сообщило об ударе по украинским военным из установки «Нона-С»
Минобороны сообщило об ударе по украинским военным из установки «Нона-С»

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