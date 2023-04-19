МИД обвинил Киев в требовании взяток от владельцев сухогрузов с зерном

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Сложности с проведением инспекций в рамках зерновой сделки возникают из-за действий представителей Украины и ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Киев требует у судовладельцев взятки и злоупотребляет правилами процедуры. Из-за этого, как посчитали в МИДе, доля получателей украинского продовольствия сократилась до минимального уровня: из 28,3 млн т вывезенных зерновых всего 742 тыс. (2,6%) отправилось в нуждающиеся страны.

«Владельцы «входящих» судов, отказавшиеся дать взятку, вынуждены простаивать в ожидании регистрации не один месяц. «Выходящим» же сухогрузам, с которых украинцы уже получили деньги (и утратили к ним интерес), приходится также дожидаться проведения досмотра», — утверждает Захарова. Такую ситуацию она объяснила тем, что «в соответствии с имеющимися практиками» процессом получения заявок на регистрацию в «черноморской инициативе» руководит Киев, а формированием инспекционных планов — ООН.

Россия и Украина заключили зерновую сделку по отдельности с Турцией и ООН прошлым летом. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Срок действия сделки истекает 18 мая.

Украинские власти накануне заявили, что поставки зерна в рамках зерновой сделки были приостановлены на два дня подряд. Киев обвинил в этом Москву, пояснив, что та «навязывает собственный план, что неприемлемо». При этом 18 апреля МИД России сообщил, что инспекции судов с зерном вернулись в нормальный режим, после того как украинская сторона вернулась к соблюдению правил.