МИД обвинил Киев в требовании взяток от владельцев сухогрузов с зерном

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 89,57 (-0,09) Инвестиции, 18 апр, 16:40 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 81,6 (-0,03) Инвестиции, 18 апр, 16:40
Курсы новых мемных токенов выросли на сотни процентов после запуска Крипто, 10:19
Nikkei узнала о большом недоборе в Силах самообороны Японии Политика, 10:16
«Бездельник» в Telegram: что теперь считается оскорблением чиновника Общество, 10:06
Маск предупредил о большом влиянии искусственного интеллекта на выборы Технологии и медиа, 10:05
ФСБ сообщила о задержании в Крыму готовившего взрыв на энергообъекте Политика, 09:57
Восемь бомбардировщиков Ту-22М3 пролетели над Охотским и Японским морями Политика, 09:54
Экономия и гибкость: что дают цифровые экосистемы бизнесу Тренды, 09:54
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Тарасенко сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф за последние 10 лет Спорт, 09:53
Росреестр сообщил о росте спроса на ипотеку в Москве Недвижимость, 09:50
Merck и Moderna делают вакцину против рака. Стоит ли покупать их акции Pro, 09:49
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 09:46
WP узнала о подготовке Китаем сверхзвуковых беспилотников-шпионов Политика, 09:44
Одежда, обувь и аксессуары: зачем нужны магазины формата офпрайс РБК и Familia, 09:36
Почему опасно изгонять из компании «звездных самодуров» — The Economist Pro, 09:26
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД обвинил Киев в требовании взяток от владельцев сухогрузов с зерном

МИД: проблемы с зерновой сделкой возникают из-за требования Киевом взяток с судовладельцев
Фото: Carmen Jaspersen / Global Look Press
Фото: Carmen Jaspersen / Global Look Press

Сложности с проведением инспекций в рамках зерновой сделки возникают из-за действий представителей Украины и ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Киев требует у судовладельцев взятки и злоупотребляет правилами процедуры. Из-за этого, как посчитали в МИДе, доля получателей украинского продовольствия сократилась до минимального уровня: из 28,3 млн т вывезенных зерновых всего 742 тыс. (2,6%) отправилось в нуждающиеся страны.

«Владельцы «входящих» судов, отказавшиеся дать взятку, вынуждены простаивать в ожидании регистрации не один месяц. «Выходящим» же сухогрузам, с которых украинцы уже получили деньги (и утратили к ним интерес), приходится также дожидаться проведения досмотра», — утверждает Захарова. Такую ситуацию она объяснила тем, что «в соответствии с имеющимися практиками» процессом получения заявок на регистрацию в «черноморской инициативе» руководит Киев, а формированием инспекционных планов — ООН.

Россия и Украина заключили зерновую сделку по отдельности с Турцией и ООН прошлым летом. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Срок действия сделки истекает 18 мая.

Украинские власти накануне заявили, что поставки зерна в рамках зерновой сделки были приостановлены на два дня подряд. Киев обвинил в этом Москву, пояснив, что та «навязывает собственный план, что неприемлемо». При этом 18 апреля МИД России сообщил, что инспекции судов с зерном вернулись в нормальный режим, после того как украинская сторона вернулась к соблюдению правил.

Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Украина ООН Зерновая сделка взятки

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Украина заявила, что инспекция судов с зерном по-прежнему приостановлена
Политика
ЕС заявил о «катастрофических последствиях» непродления зерновой сделки
Политика
В МИДе России заявили, что Киев начал соблюдать правила зерновой сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter