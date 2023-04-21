Гросси выразил беспокойство из-за обстрелов в районе ЗАЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о беспокойстве из-за ситуации в районе Запорожской АЭС. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

По его словам, эксперты МАГАТЭ слышали обстрелы почти каждый день в течение текущей недели, и в какой-то момент им даже пришлось спрятаться в укрытии из-за потенциальной опасности.

Гросси также подчеркнул, что продолжит настаивать на защите станции от атак, чтобы сам объект не использовался для атак. В заключение он также пообещал продолжить свои усилия и переговоры с Украиной и Россией.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. Станция расположена в Запорожской области, которая в сентябре прошлого года вошла в состав России. С начала военных действий станция регулярно попадает под обстрелы, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Сотрудники МАГАТЭ, которые присутствуют на объекте, регулярно докладывают Гросси об обстрелах. 14 апреля он рассказывал, что рядом со станцией, за ее ограждением, произошло два взрыва мин: первый — 8 апреля, еще один — четыре дня спустя.

Глава МАГАТЭ призывал как можно скорее создать вокруг станции зону безопасности. Предложение обсуждалось несколько месяцев, но стороны не достигли успехов.

Теперь Гросси предлагает сторонам альтернативный вариант — по его словам, важно сконцентрироваться не на территориальных аспектах защиты, а на том, чего следует избегать. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом», под чьим контролем находится АЭС Ренат Карчаа пояснил, что вся суть новой концепции МАГАТЭ сводится к тому, «что по атомной станции нельзя стрелять никогда, ничем и ни под какими предлогами».