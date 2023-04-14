Глава МАГАТЭ заявил о продолжающихся обстрелах в районе Запорожской АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему регулярно слышат звуки стрельбы в районе Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси.

«Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на объекте, продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе», — заявил Гросси. По его словам, рядом со станцией, за ее ограждением, произошло два взрыва мин: первый — 8 апреля, еще один — четыре дня спустя.

Глава МАГАТЭ отметил, что серьезную угрозу для ядерной безопасности «в свете признаков продолжающейся военной деятельности» представляет зависимость ЗАЭС от единственной функционирующей внешней линии электроснабжения.

«Если мы не примем меры по защите станции, наша удача рано или поздно иссякнет, что может привести к серьезным последствиям для здоровья человека и окружающей среды», — подчеркнул Гросси.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. С начала военных действий станция регулярно попадает под обстрелы, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. После того как Запорожская область вошла в состав России, президент Владимир Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность.

Глава МАГАТЭ призвал как можно скорее создать вокруг станции зону безопасности. Предложение обсуждалось несколько месяцев, но стороны не достигли успехов. В итоге МАГАТЭ решило отказаться от идеи и предложило сосредоточиться на том, каких действий вокруг станции следует избегать.