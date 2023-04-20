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«Росэнергоатом» запланировал отказаться от топлива из США на ЗАЭС

Советник «Росэнергоатома» Карчаа: Запорожская АЭС откажется от американского топлива
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Запорожская атомная электростанция планирует отказаться от топлива американской компании Westinghouse и перейти на российское, сообщил «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Теоретически нынешних запасов американского топлива — примерно на четыре года. Но его замещение на российское начнется гораздо раньше», — сказал Карчаа.

Он также подчеркнул, что Россия не нуждается в топливе и технологиях американского происхождения, которые находятся на станции, так как у России они свои.

В марте Минэнерго США направило письмо в адрес «Росатома», в котором говорилось, что на Запорожской АЭС присутствуют американские ядерные технологии, которые не должны использоваться российскими организациями.

Эти товары попадают под экспортный контроль со стороны Вашингтона. Товары, программное обеспечение и технологии подлежат такому контролю, когда они могут использоваться для подрыва национальной безопасности США, поясняет телеканал CNN, который сообщил об этом письме 18 апреля.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. Ранее топливо для четырех энергоблоков (1,3,4 и 5) станции поставляла американская Westinghouse, которую украинский «Энергоатом» (под его контролем АЭС находилась ранее) выбрал для диверсификации поставок топлива на свои станции. Топливо для двух оставшихся блоков (2 и 6) ранее поставлял российский ТВЭЛ.

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В сентябре прошлого года работу Запорожской АЭС полностью остановили и начали готовить к переводу в холодное состояние. В ноябре два из шести энергоблоков перевели в режим «горячего останова» для генерации тепла, а еще два — на «холодный останов» (то есть в режим охлаждения с прекращением генерации электроэнергии). При этом в районе станции продолжаются обстрелы, о чем сообщал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в середине апреля.

Теги
«Росэнергоатом» Запорожская АЭС США топливо
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