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Пушилин сообщил о попытках ВСУ наступать на четырех направлениях

Пушилин: российские силы сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинские военные попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях при поддержке артиллерии, российские войска отразили атаку, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Нашим подразделениям приходилось в очень непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это прямо ценой очень серьезных усилий», — сказал он.

Пушилин отметил, что украинские силы готовятся к контрнаступлению, но российские войска, в свою очередь, также подготовились к такому сценарию, «насколько это возможно».

Обсуждение возможного контрнаступления украинских сил продолжается, по меньшей мере, с начала этого года. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов говорил, что весной ВСУ планируют провести «серьезное наступление». В офисе украинского президента говорили, что контрнаступление может начаться к середине мая.

Премьер Украины Денис Шмыгаль12 апреля допустил, что наступление украинской армии может начаться в летний период. По его словам, друзья и партнеры Киева не торопят и осознают, что для таких действий необходимо быть готовыми «на 100, а то и больше процентов».

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что действия ВСУ «в Артемовске (украинское название — Бахмут), Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта тоже можно считать элементами контрнаступления».

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Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных, в том числе со стороны западных государств, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пушилин сообщил о попытках ВСУ наступать на четырех направлениях
Пушилин сообщил о попытках ВСУ наступать на четырех направлениях

Теги
Денис Пушилин Украина наступление Военная операция на Украине
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