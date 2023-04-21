Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области

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Беспилотник ВСУ атаковал трактор-погрузчик у села Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Трактор-погрузчик участвовал в работах на фортификационных сооружениях. Водитель не пострадал, но машина получила повреждения.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников с начала спецоперации на Украине. В начале апреля беспилотник ВСУ атаковал здания военкомата и управления МВД в Брянской области. В конце марта дрон атаковал газонасосную станцию в Белгороде.

В Курской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.