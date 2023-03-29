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Дрон атаковал газонасосную станцию в Белгороде

Дрон из Харьковской области атаковал газонасосную станцию в Белгороде, никто не пострадал
В Белгороде самодельный беспилотник атаковал газонасосную станцию. На нем была бомба кустарного производства. Пострадавших нет, поврежден пустой газовый резервуар
Фото: сервис Google Street View
Фото: сервис Google Street View

Самодельный беспилотник с самодельным взрывным устройством атаковал газонасосную станцию «Газэнергосети» в Белгороде, сообщил РБК источник в региональном управлении МВД и подтвердил источник, знакомый с материалами проверки.

Инцидент произошел примерно в 23:40 накануне, 27 марта. Предположительно, беспилотник запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области, находящемся на расстоянии 8,4 км от границы.

По данным источников, пострадал пустой газовый резервуар объемом 30 тыс. литров и газопровод, пожара не было. Никто не пострадал. На месте нашли обломки дрона.

В пресс-службе УВД и в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области рекомендовали обратиться за комментарием в Минобороны. РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора области и направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Накануне вечером, 28 марта, у железнодорожных путей в Новой Москве обнаружили обломки беспилотника. По данным источника «РИА Новости», их нашли возле села Свитино в 200 м от железнодорожных путей. Повреждений и пострадавших на месте инцидента не было.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Серова
Белгород Белгородская область беспилотники газовая станция
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