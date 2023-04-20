Медведев: «режим Зеленского» будет разгромлен, как немецкий под Сталинградом

Медведев увидел в будущем разгром ВСУ, как в Сталинграде

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с журналистами Die Welt, которые призвали президента Украины Владимира Зеленского не совершать ошибок немецкого вермахта 1943 года. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Наконец-то поняли, что этот актер — настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии», — заявил Медведев. Он добавил, что разгром «режима Зеленского» «будет таким же, как в Сталинграде», и отметил, что украинский лидер «совсем не фельдмаршал Паулюс».

Немецкий журнал Die Welt в преддверии украинского контрнаступления сравнил его с битвой на Курской дуге. В заключении статьи говорится, что Украине стоит воспользоваться опытом немецких властей в 1943 году и не совершать такие же ошибки.

15 апреля украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Украины должно вскоре начаться. «Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают», — отметил Шмыгаль.

В утекших документах Пентагона содержится оценка, что в результате наступления ВСУ Украина сможет достичь только «скромных территориальных приобретений».

Европейские чиновники также говорили, что более реалистичным вариантом развития событий является продвижение украинской армии на 30 км, что создаст условия для более успешных действий в следующем году.

Кремль назвал слив секретных документов США «достаточно интересным», заверив также, что Минобороны внимательно следит за информацией о наступлении Украины.