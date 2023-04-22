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Эксперты рассказали, как можно нарушить работу Starlink Маска на Украине

Эксперт Храмчихин: защитить комплекс Starlink от радиоэлектронной борьбы сложно
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Работу терминалов Starlink вполне возможно нарушить при помощи средств радиоэлектронной борьбы, рассказали опрошенные РБК эксперты. О том, что на Украине попытались нарушить работу терминалов Starlink с помощью «секретного комплекса», чтобы лишить украинские войска коммуникаций, писала The Washington Post со ссылкой на утекшие данные Пентагона. Американская разведка утверждает, что операция проводилась с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол».

«Комплекс РЭБ — это <...> станция радиотехнической разведки, которая узнает все параметры радиотехнического средства, против которого собирается воздействовать: частоты, на которых она работает, силу сигнала определяет», — рассказал РБК военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Если он воздействует более мощным сигналом с целью уничтожения электронной начинки, он создает внутри объекта за счет электромагнитного излучения множество коротких замыканий, которые разрушают все цепи снабжения, питания, передачи данных», — сказал Леонков РБК. По его словам, это может произойти и с системой Starlink.

Независимый эксперт Александр Храмчихин в разговоре с РБК сказал, что нарушить работу Starlink с помощью РЭБ возможно. «Если они [комплексы Starlink] работают в радиоэлектронном диапазоне, то можно нарушить работу с помощью средств РЭБ. Для этого должна быть большая мощность, направление должно быть правильным. Это процесс сложный, но отнюдь не невозможный. Как-то дополнительно защитить [комплексы Starlink] сложно», — сказал Храмчихин.

Американская компания SpaceX начала поставлять Украине терминалы Starlink после начала военной операции России. Starlink использует сеть из почти 4 тыс. спутников, запущенных на околоземную орбиту. В частности, терминалами пользуются украинские военные для связи. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что у страны есть 30 тыс. терминалов.

В середине февраля компания SpaceX сообщила, что приняла меры, чтобы помешать ВСУ использовать спутниковый интернет от Starlink для управления беспилотниками, поскольку сервис «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

28 марта «Страна.ua» сообщила о массовом отключении связи терминалов Starlink на Украине. «При попытке обратиться к технической поддержке SpaceX владельцы таких терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий», — рассказал основатель группы «Народный Starlink» Владимир Степанец. Эта группа занимается закупкой и ремонтом комплексов для нужд ВСУ.

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