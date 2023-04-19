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Минобороны сообщило о планах кратно увеличить производство средств РЭБ

Минобороны заключит контракты для кратного увеличения выпуска средств РЭБ
Министр обороны Шойгу посетил предприятия по выпуску средств радиоэлектронной борьбы. Ведомство сообщило, что с производителем заключат новые контракты, чтобы кратно увеличить выпуск этой продукции

Министр обороны Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия, выпускающие средства радиоэлектронной борьбы в Калужской области, сообщило военное ведомство в телеграм-канале.

«По докладу руководства предприятия к настоящему времени объемы выпуска продукции за счет модернизации производственных линий, увеличения производительности труда и внедрения новых технологий значительно увеличены по всей номенклатуре», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство и производитель заключат новые контракты, что позволит «кратно» увеличить объем продукции.

Во время совещания с руководством предприятия Шойгу «поставил задачи по обеспечению дальнейшего наращивания производства» средств РЭБ, которые «положительно зарекомендовали» себя в ходе спецоперации.

В Калужской области министр также посетил дислоцированные в регионе воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он проверил, как несет боевое дежурство один из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области.

Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил министру о ходе перевооружения соединения на новые ракетные комплексы «Ярс» шахтного базирования. Первым подразделением войск, куда поступили эти межконтинентальные баллистические ракеты, стала Козельская ракетная дивизия.

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Кроме того, Шойгу проверил инфраструктуру для организации боевого дежурства и размещения военнослужащих.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
РЭБ Калужская область Ксения Шойгу Минобороны

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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