Минобороны сообщило о планах кратно увеличить производство средств РЭБ

Министр обороны Шойгу посетил предприятия по выпуску средств радиоэлектронной борьбы. Ведомство сообщило, что с производителем заключат новые контракты, чтобы кратно увеличить выпуск этой продукции

Министр обороны Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия, выпускающие средства радиоэлектронной борьбы в Калужской области, сообщило военное ведомство в телеграм-канале.

«По докладу руководства предприятия к настоящему времени объемы выпуска продукции за счет модернизации производственных линий, увеличения производительности труда и внедрения новых технологий значительно увеличены по всей номенклатуре», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство и производитель заключат новые контракты, что позволит «кратно» увеличить объем продукции.

Во время совещания с руководством предприятия Шойгу «поставил задачи по обеспечению дальнейшего наращивания производства» средств РЭБ, которые «положительно зарекомендовали» себя в ходе спецоперации.

В Калужской области министр также посетил дислоцированные в регионе воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он проверил, как несет боевое дежурство один из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области.

Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил министру о ходе перевооружения соединения на новые ракетные комплексы «Ярс» шахтного базирования. Первым подразделением войск, куда поступили эти межконтинентальные баллистические ракеты, стала Козельская ракетная дивизия.

Кроме того, Шойгу проверил инфраструктуру для организации боевого дежурства и размещения военнослужащих.