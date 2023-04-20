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Глава администрации Орбана назвал Россию «партнером», а США — «другом»

Глава администрации премьера Венгрии Гуйяш назвал Россию партнером, а США — другом
Гергей Гуйяш и Виктор Орбан
Гергей Гуйяш и Виктор Орбан (Фото: Szilard Koszticsak / EPA / ТАСС)

Россия — партнер Венгрии, а США — друг, заявил на брифинге глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Его слова приводит RTL.

«Россия — наш партнер, экономический партнер в поставках сырья, а США — наш союзник, а наши союзники — наши друзья», — сказал Гуйяш. Глава администрации Орбана добавил, что Россия может стать «другом», если она начнет «соответствовать международным стандартам».

14 апреля сам Орбан назвал США «другом» и «важным союзником».

Тогда же The Guardian узнала, что в конгрессе США работают над проектом санкций против венгерских политиков, которые связаны с партией Орбана «Фидес» из-за «поддержки России».

Премьер Венгрии ранее критиковал санкции США и Евросоюза против России. Он говорил, что санкции ослабили экономику стран ЕС. По мнению Орбана, в результате ограничений и поставок вооружений Украине «Европа потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь». Премьер отмечает, что санкции против России никак не отразились на США и делают Европу более зависимой от Вашингтона.

Орбан также говорил, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие «для того, чтобы иметь возможность защищать границы страны».

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