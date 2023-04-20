Глава администрации Орбана назвал Россию «партнером», а США — «другом»
Россия — партнер Венгрии, а США — друг, заявил на брифинге глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Его слова приводит RTL.
«Россия — наш партнер, экономический партнер в поставках сырья, а США — наш союзник, а наши союзники — наши друзья», — сказал Гуйяш. Глава администрации Орбана добавил, что Россия может стать «другом», если она начнет «соответствовать международным стандартам».
14 апреля сам Орбан назвал США «другом» и «важным союзником».
Тогда же The Guardian узнала, что в конгрессе США работают над проектом санкций против венгерских политиков, которые связаны с партией Орбана «Фидес» из-за «поддержки России».
Премьер Венгрии ранее критиковал санкции США и Евросоюза против России. Он говорил, что санкции ослабили экономику стран ЕС. По мнению Орбана, в результате ограничений и поставок вооружений Украине «Европа потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь». Премьер отмечает, что санкции против России никак не отразились на США и делают Европу более зависимой от Вашингтона.
Орбан также говорил, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие «для того, чтобы иметь возможность защищать границы страны».