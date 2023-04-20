Депутат Рады назвал контрнаступление ВСУ сюрпризом для украинцев

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Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом не только для россиян, но и для многих украинцев, заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«А когда произойдет контрнаступление ВСУ, каким образом, по каким направлениям — как раз тот сюрприз», — сказал он. По его словам, это будет «сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев» (цитата по «Стране»).

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность, что контрнаступление начнется в ближайшее время. Вскоре журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщил, что оно запланировано на 30 апреля.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 19 апреля назвала контрнаступление «огромным комплексом действий и мер» и заявила, что этот термин неверно сводить «к каким-то активным наступательным действиям». «И, собственно, активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке, на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта тоже можно считать элементами контрнаступления», — добавила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных, и Минобороны учитывает эти данные при планировании специальной военной операции.

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, контрнаступление ВСУ «будет на руку» российским вооруженным силам.

Глава Крыма Сергей Аксенов 11 апреля сообщил, что в республике приняты меры по усилению обороны и подготовке к любом развитию событий. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому (контрнаступлению. — РБК) готовы и никакой катастрофы не будет», — заверил он.