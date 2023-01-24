Губернатор назвал число погибших при обстрелах в Белгородской области

Гладков: с начала спецоперации при обстрелах погибли 25 жителей Белгородской области

С начала военной операции на Украине и обстрелов в Белгородской области погибли 25 мирных жителей, еще 96 получили ранения, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор региона Вячеслав Гладков. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Губернатор рассказал, что выплаты раненым и семьям погибших мирных жителей аналогичны выплатам при ранении или гибели военнослужащих в зоне боевых действий на Украине: 500 тыс. руб. в случае ранения средней или тяжелой степени и 3 млн руб. в случае гибели человека.

Гладков добавил, что в 15 населенных пунктах объявлен режим ЧС муниципального уровня, а 6,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, губернатор отчитался о призыве 4,1 тыс. жителей в рамках частичной мобилизации.

С начала военной операции власти Белгородской области сообщают об обстрелах, взрывах и работе ПВО. В области наряду с другими приграничными регионами 19 октября ввели режим среднего уровня реагирования. С апреля в регионе действует желтый уровень террористической опасности, который губернатор продлил в последний раз до 4 февраля.

В конце декабря прошлого года Гладков сообщал, что за время спецоперации в регионе погибли 22 мирных жителя, пострадали еще 100 человек.