Губернатор Гладков: граната взорвалась во дворе частного дома в Белгороде, погиб человек

При взрыве гранаты во дворе частного дома в Белгороде погиб человек

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгороде при взрыве гранаты во дворе частного жилого дома погиб человек, еще двое пострадали, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительным данным, жители этого дома вели асоциальный образ жизни. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — сообщил глава региона.

Накануне село Муром в Шебекинском районе области дважды попало под обстрел со стороны Украины. В результате первого удара один из снарядов попал в жилой дом и полностью разрушил его, было повреждено еще три домовладения. Затем снаряды попали в склад зернохранилища, также была повреждена линия электропередачи.