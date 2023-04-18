При взрыве гранаты во дворе частного дома в Белгороде погиб человек
Губернатор Гладков: граната взорвалась во дворе частного дома в Белгороде, погиб человек
Вячеслав Гладков
В Белгороде при взрыве гранаты во дворе частного жилого дома погиб человек, еще двое пострадали, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«По предварительным данным, жители этого дома вели асоциальный образ жизни. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — сообщил глава региона.
Накануне село Муром в Шебекинском районе области дважды попало под обстрел со стороны Украины. В результате первого удара один из снарядов попал в жилой дом и полностью разрушил его, было повреждено еще три домовладения. Затем снаряды попали в склад зернохранилища, также была повреждена линия электропередачи.