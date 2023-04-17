Снаряд полностью разрушил частный дом в белгородском селе Муром
Белгородский губернатор Гладков: снаряд полностью разрушил жилой дом в селе Муром
Село Муром в Белгородской области попало под обстрел, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Один из снарядов попал в частный жилой дом и полностью разрушил его. Еще три дома были повреждены. Никто не пострадал.
«Глава округа Владимир Жданов решает вопрос с временным размещением семьи в безопасное место», — добавил Гладков.
Утром губернатор сообщил об обстреле поселка Красное в Шебекинском районе. Пострадавших не было, но на ферме загорелось сенохранилище. Позже Гладков рассказал, что хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе подвергся атаке с использованием беспилотника. Там были повреждены крыша и фасад дома, выбиты окна.