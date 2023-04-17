Гладков сообщил о повторном обстреле села Муром

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Село Муром в Белгородской области подверглось второму за день обстрелу, пострадавших нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Снаряды попали в склад зернохранилища, есть разрушения. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные бригады выехали на место для устранения последствий обстрела», — написал он в телеграм-канале.

Утром 17 апреля в результате обстрела был полностью разрушен частный жилой дом, еще три получили повреждения. Никто не пострадал.

В этот же день под обстрел попали также поселок Красное в Шебекинском районе области, где на ферме загорелось сенохранилище, и хутор Лозовая Рудка Борисовского района (там был поврежден один частный жилой дом).

Кроме того, обстрелу подверглось село Сподарюшино Грайворонского городского округа — там были сильно повреждены два частных дома, сообщил Гладков. В результате всех этих атак пострадавших не было, писал он.

В Белгородской области и других граничащих с Украиной российских регионах 19 октября ввели режим среднего уровня реагирования. Также с весны 2022 года там каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической угрозы, а в феврале он стал бессрочным.