«Росатом»: ответ на письмо от США о ядерных технологиях на ЗАЭС отправили по дипканалам

«Росатом» ответил на требование США по использованию технологий на ЗАЭС

Госкорпорация подтвердила получение письма от Минэнерго США с требованием не использовать американские ядерные технологии на Запорожской АЭС. Ответ Вашингтону направили по дипломатическим каналам, сообщили в «Росатоме»

Фото: Sergey Ilnitsky / EPA/ ТАСС

«Росатом» подтверждает получение письма от Минэнерго США с требованием не использовать американские ядерные технологии на Запорожской АЭС. Госкорпорация не намерена нарушать международные обязательства в области экспортного контроля, сообщили РБК в пресс-службе «Росатома». Ответ Вашингтону направили по дипломатическим каналам, рассказали в госкорпорации.

В сообщении подчеркивается, что российская сторона «всегда соблюдала и соблюдает все международные обязательства в области нераспространения и экспортного контроля», а на Запорожской АЭС во взаимодействии с МАГАТЭ обеспечивает выполнение «всех правил и норм ядерной безопасности и физической защиты».

«Мы проинформировали МИД России о нашей готовности обсуждать с американской стороной интересующие их вопросы в рамках действующих Соглашений», — сказано в сообщении.

Запорожская АЭС работает с 1984 года, она насчитывает 6 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый, она считается крупнейшей станцией в Европе. До начала боевых действий ЗАЭС была способна генерировать около 40 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно, или пятую часть общегодового производства электроэнергии на Украине. Станция расположена в Запорожской области, которая наряду с Херсонской, а также Донецкой и Луганской народными республиками была включена в состав России прошлой осенью. Решением президента Владимира Путина станция была передана в российскую собственность. Ее оператором является «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

19 апреля CNN со ссылкой на письмо Минэнерго США в адрес «Росатома» сообщил о требовании властей США не использовать американские ядерные технологии, которые присутствуют на Запорожской АЭС. Как отмечает телеканал, ведомство еще в июне 2021 года сообщало, что США помогли внедрить «новые процедуры технического обслуживания на реакторе, которые должны укрепить энергетическую безопасность» на Украине.

По данным CNN, письмо датировано 17 марта. В нем в частности говорится о «ядерных технических данных американского происхождения», подпадающих под экспортный контроль со стороны Вашингтона. Товары, программное обеспечение и технологии подлежат такому контролю, когда они могут использоваться для подрыва национальной безопасности США, поясняет телеканал.

В письме содержится предупреждение, что использование (владение, хранение, копирование, реэкспорт) американских технологий российскими гражданами и организациями будет незаконным, говорилось в материале.