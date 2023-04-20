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В петербургском парламенте больше всех заработал «депутат 27» — ₽106 млн

В Заксобрании Петербурга отчитались о доходах депутатов без указания имен
Здание Заксобрания Санкт-Петербурга
Здание Заксобрания Санкт-Петербурга (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Депутаты Заксобрания Петербурга отчитались о своих доходах в новом формате. Документ опубликовали на сайте парламента.

В отчетности не указаны имена парламентариев, вместо этого приводится слово «депутат» и его номер.

Больше всего заработал «депутат 27» — 106 миллионов рублей. Меньше всего заработал «депутат 37» — около 2,7 млн рублей.

Лидером по числу зарегистрированной недвижимости стал «депутат 13», который задекларировал 22 объекта. Большинство депутатов отчитались о том, что им принадлежит 1 или больше транспортное средство. Лидером по числу транспортных средств стал «депутат 5» — 3.

Несколько депутатов сделали публичными свои декларации. Среди них — председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, а также депутаты от «Яблока» Борис Вишневский и Александр Шишлов.

Бельский отдельно отчитался, что заработал около 4 млн 142 тыс. 399 рублей 30 копеек. Такая же сумма заработка указана у «депутата 10» из документа, опубликованного на сайте Заксобрания. Помимо этого, по декларации, в собственности у председателя Заксобрания автомобили BMW X7, «Ягуар» и «Мерседес». Супруга Бельского заработала 353 тыс. 132 рубля 27 копеек, следует из декларации, опубликованной у спикера. Такой заработок супруга числится в документе Заксобрания у «депутата 9», а не у «депутата 10». Номера депутатов в разных графах — о доходах, о супругах, имуществе и пр. изменяются, заметила также «Фонтанка».

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Борис Вишневский и Александр Шишлов заработали в районе 4 млн рублей (3,511 и 3,717 миллиона). Столько же заработали «депутат 19», «депутат 5» и депутат 50» соответтственно. Вишневский владеет половиной квартиры площадью 82,9 кв. м и автомобилем Opel Astra, а Шишлову принадлежит 4\5 долей в квартире площадью 104 кв м, а также автомобиль Citroën С5 Aircross.

В марте Заксобрание Петербурга проголосовало за подачу деклараций депутатов в засекреченном виде.

До этого Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов, сенаторов, а также депутатов законодательных органов субъектов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о праве депутатов публиковать декларации по желанию. «Если человек собирается переизбираться, если он хочет завоевать доверие избирателей, конечно, он должен быть открыт: рассказать, откуда у него имущество, где, какое. А дальше уже либо будет доверие, либо нет», сказал он.
 

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