Депутаты Петербурга засекретят свои декларации

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило законопроект о публикации деклараций депутатов об имуществе, доходах и расходах депутатов в обобщенном виде и без персональных данных. Об этом сообщается в телеграм-канале парламента.

«Таким образом депутаты Всеволод Беликов и Денис Четырбок предлагают привести городской закон в соответствие с изменившимися федеральными нормами», — пояснили в заксобрании.

Законопроект поддержали 33 депутата, трое воздержались, 14 проголосовали против, пишет «Фонтанка». Против инициативы, в частности, выступила зампредседателя заксобрания Марина Шишкина. «Получая зарплату из бюджета, мы просто обязаны отчитываться перед избирателями», — объяснила она. Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов пообещал, что партия продолжит публиковать свои декларации открыто.

1 марта вступили в силу изменения в законе «Об общих принципах организации публичной власти». Информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будет публиковаться без персональных данных, которые позволят «идентифицировать соответствующее лицо» и «индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу». В Сети будет распространяться только обобщенная статистическая информация.

Сведения о собственных доходах и имуществе и об имуществе и доходах членов семей депутаты и сенаторы подают через специальные комиссии соответствующей палаты парламента. В комиссиях проверяют полноту и достоверность предоставленных сведений и соблюдение ограничений и запретов. Парламентарии должны отчитаться о доходах и имуществе до 1 апреля.