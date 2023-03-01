Доходы депутатов за 2022 год опубликуют без упоминания имен

Декларации опубликуют в обобщенном виде так, чтобы их нельзя было индивидуализировать — при этом депутаты смогут рассказать о собственных доходах и имуществе в социальных сетях

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов теперь будут опубликованы в обезличенном виде. С 1 марта вступили в силу изменения в законе «Об общих принципах организации публичной власти», документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будет публиковаться без персональных данных, которые позволят «идентифицировать соответствующее лицо» и «индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу». В Сети будет распространяться только обобщенная статистическая информация.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объяснил, что парламентарии продолжат подавать декларации в полном объеме и в обычном порядке.

Сведения о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей депутаты и сенаторы подают через специальные комиссии соответствующей палаты парламента. В комиссиях проверяют полноту и достоверность предоставленных сведений, а также соблюдение ограничений и запретов. Парламентарии должны отчитаться о доходах и имуществе до 1 апреля.

Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко говорил, что решение публиковать декларации в обобщенном виде — из-за уязвимости перед иностранными спецслужбами и угрозой санкций. «Это уязвимость, когда лица, принимающие ответственные решения, открыты перед службами иностранных разведок. Я думаю, это самое главное. Они все, при том что публичные, так еще наизнанку вывернутые, в том плане, что против них могут быть приняты меры санкционно-имущественного характера, в том числе в отношении банков, счетов, недвижимости и прочего», — объяснил Диденко.

При этом во время обсуждения законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что опубликует свою декларацию в социальных сетях, потому что ему «нечего скрывать».

Как считает президент Ассоциации политических юристов адвокат Роман Смирнов, снижение прозрачности может привести к риску «полулегализации теневых доходов». «Это чревато тем, что больше появляется всевозможных слухов и недомолвок», — говорил Смирнов РБК. По мнению члена комитета Госдумы по госстроительству Сарданы Авксентьевой («Новые люди»), поправки, касающиеся деклараций сенаторов и депутатов, можно назвать «шагом к закрытости».

Весной 2022 года самый большой доход среди парламентариев обеих палат задекларировал сенатор от Камчатского края и совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев — 4,2 млрд руб. На втором месте — депутат Владимир Блоцкий, который за год увеличил заработок в 12 раз, до 3,5 млрд руб., его деятельность также связана с рыбным бизнесом. Третье место занял бывший совладелец косметической марки Faberlic, глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев, который задекларировал доход 2,47 млрд руб.