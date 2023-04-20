«Известия» узнали о тестировании обороны Камчатки в ходе проверки флота

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В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота впервые протестировали обновленную систему обороны Камчатки, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

По словам собеседников издания, система обороны полуострова показала высокую надежность и эффективность в защите побережья от ударов как с воздуха, так и с моря. Кроме того, военные впервые проверили возможность выхода всех подводных лодок с баз на Камчатке и отработали их защиту на всем маршруте движения к заданным районам.

Издание отмечает, что за последние годы Россия усилила защиту Камчатки новыми системами противовоздушной обороны, частями береговой охраны, современными боевыми кораблями.

14 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил внезапную проверку Тихоокеанского флота. В Минобороны заявили, что ее основная цель — проверка способности флота отражать «агрессию с океанских и морских направлений». Шойгу уточнил, что речь идет в том числе об учениях по отражению высадки десанта в южной части Курильских островов, а также на Сахалине.

В Кремле говорили, что идет «рутинная подготовка армии», которая не связана с расширением НАТО и разговорами о возможном включении в альянс Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проверка завершилась 18 апреля.