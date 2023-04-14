Минобороны разъяснило иностранным атташе цель внезапной проверки флота

Александр Фомин (Фото: Минобороны России)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе других стран и сообщил им детали внезапной проверки Тихоокеанского флота, сообщает Минобороны.

Фомин назвал основной целью мероприятия проверку способности флота отражать «агрессию с океанских и морских направлений».

«В рамках тактических учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие установленным порядком соответствующих районов и воздушного пространства над ними в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и в Авачинском заливе», — перечислил военный.

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке утром. Тихоокеанский флот привели в высшую степень боевой готовности. Военные отработают ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника.

Проверка проводится в три этапа. На первом будут проверены дежурные силы ПВО. На втором силы постоянной готовности направят в районы боевой подготовки, а на третьем они отработают боевые задачи. Процессом руководит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проверку обычной практикой. «За последние годы они постоянно проводились для поддержания необходимого уровня боеготовности вооруженных сил», — сказал он.