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Вылеты и выходы самолетов и подлодок во время проверки на Тихом океане
Появились кадры с самолетами и подлодками во время внезапной проверки на Тихом океане
Во время проведения внезапной проверки Тихоокеанского флота два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС пролетели над Беринговым и Охотским морями. Полет проходил над нейтральными водами. Также со своих баз вышли атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки Тихоокеанского флота.