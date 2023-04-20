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Apple сократила площадь офиса в Москве и продлила аренду до 2027

Apple в десять раз сократила площадь офиса в Москве и продлила аренду до 2027

Российская «дочка» американской корпорации Apple «Эппл Рус» более чем в десять раз сократила площадь арендуемого в Москве офиса (с 4,6 тыс. до 424 кв.м) и продлила его аренду до 2027 года, говорится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании за прошлый год.

В документе отмечается, что адрес арендуемого помещения — город Москва, Романов переулок, дом 4, строение 2.

В пояснениях к отчету отмечается, что в 2022 году «продолжающаяся геополитическая напряженность усилилась в результате дальнейшего развития ситуации в регионе, что негативно повлияло на сырьевые и финансовые рынки и усилила волатильность, в особенности валютных курсов».

Согласно отчету, прибыль компании упала на 77,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 85,4 млрд руб. «Эппл рус» закончила год с чистым убытком в 6,5 млрд руб, хотя в 2021 году получила прибыль в 11,5 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 83,7% и составила 2,3 млрд руб.

«Тем не менее компания рассчитывает, что сможет продолжать выполнять свои обязательства», — говорится в документе.

О том, что Apple откажется от аренды офиса в бизнес-центре «Романов-двор» неподалеку от Кремля, в середине декабря прошлого года рассказали РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости.

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Apple впервые арендовала 3,5 тыс. кв. м в бизнес-центре в 2017-м и затем увеличила площадь до 4,7 тыс. кв. м, говорили в консалтинговой компании CORE.XP. До этого офис компании располагался в БК «Берлинский дом» на Петровке.

Решение о прекращении аренды было принято после объявления в России частичной мобилизации в сентябре, компания в декабре вела переговоры об условиях расторжения договора, уточнял другой источник.

В начале мая Минпромторг включил продукцию Apple в перечень товаров, разрешенных ко ввозу по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя. В середине месяца правительство упростило правила ввоза в Россию смартфонов, компьютеров и другой электроники. 

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