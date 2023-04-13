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Apple отказалась от вольфрама и золота из России

«Коммерсантъ»: Apple отказалась от тантала и золота из России «по требованию властей США»
При этом южнокорейская Samsung продолжает покупать российские металлы, несмотря на отказ поставлять в Россию свою продукцию, следует из отчетности компании
Apple AAPL $159,93 -0,51% Купить
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из России «по требованию правительства США». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность. При этом в документе говорится, что компания до сих пор получает вольфрам с завода «Молирен» в Подмосковье.

В то же время южнокорейский производитель электроники Samsung продолжает использовать российские металлы, несмотря на отказ поставлять в страну свою продукцию. Так, тантал, вольфрам и золото компания получает от:

  • «Гидрометаллурга»;
  • «Молирена»;
  • Унечского завода тугоплавких металлов;
  • Соликамского магниевого завода;
  • Новосибирского аффинажного завода;
  • «Уралэлектромеди»;
  • Московского завода по обработке спецсплавов;
  • «Красцветмета».

Источник, близкий к Соликамскому магниевому заводу, рассказал, что напрямую с Samsung и Apple предприятие не взаимодействовало. Так, основным партнером завода по танталу является Ульбинский металлургический завод в Казахстане.

Гендиректор завода Руслан Димухамедов ранее говорил, что в соседнюю страну отправляется оксид тантала, который перерабатывается в металл и реэкспортируется в Россию.

«В целом можно говорить, что если американцы отказываются покупать металл в России, то им просто продают металл из другой страны, которая докупает его из России», — подчеркнул управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

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Ранее российские предприятия поставляли в США порядка 200 т вольфрама и менее 10 т золота в год, но теперь, по словам Гришунина, эти объемы могут быть компенсированы китайскими и индийскими производителями.

Весной прошлого года Apple остановила поставки и продажи своей техники в России. Тогда же Samsung объявила о приостановке поставок смартфонов в Россию. Bloomberg писал, что это касается широкой линейки продукции, начиная от чипов и заканчивая смартфонами и бытовой электроникой. В то же время в компании не говорили о полном уходе с российского рынка.

Правительство России разрешило ввоз в страну зарубежных товаров по параллельному импорту.

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