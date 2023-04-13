Apple отказалась от вольфрама и золота из России
Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из России «по требованию правительства США». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность. При этом в документе говорится, что компания до сих пор получает вольфрам с завода «Молирен» в Подмосковье.
В то же время южнокорейский производитель электроники Samsung продолжает использовать российские металлы, несмотря на отказ поставлять в страну свою продукцию. Так, тантал, вольфрам и золото компания получает от:
- «Гидрометаллурга»;
- «Молирена»;
- Унечского завода тугоплавких металлов;
- Соликамского магниевого завода;
- Новосибирского аффинажного завода;
- «Уралэлектромеди»;
- Московского завода по обработке спецсплавов;
- «Красцветмета».
Источник, близкий к Соликамскому магниевому заводу, рассказал, что напрямую с Samsung и Apple предприятие не взаимодействовало. Так, основным партнером завода по танталу является Ульбинский металлургический завод в Казахстане.
Гендиректор завода Руслан Димухамедов ранее говорил, что в соседнюю страну отправляется оксид тантала, который перерабатывается в металл и реэкспортируется в Россию.
«В целом можно говорить, что если американцы отказываются покупать металл в России, то им просто продают металл из другой страны, которая докупает его из России», — подчеркнул управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Ранее российские предприятия поставляли в США порядка 200 т вольфрама и менее 10 т золота в год, но теперь, по словам Гришунина, эти объемы могут быть компенсированы китайскими и индийскими производителями.
Весной прошлого года Apple остановила поставки и продажи своей техники в России. Тогда же Samsung объявила о приостановке поставок смартфонов в Россию. Bloomberg писал, что это касается широкой линейки продукции, начиная от чипов и заканчивая смартфонами и бытовой электроникой. В то же время в компании не говорили о полном уходе с российского рынка.
Правительство России разрешило ввоз в страну зарубежных товаров по параллельному импорту.