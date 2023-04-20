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«РИА Новости» узнало о прекращении полетов дронов США над Черным морем

«РИА Новости»: США прекратили полеты дронов Global Hawk над Черным морем

США прекратили полеты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после инцидента с другим американским дроном Reaper, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные портала Flightradar24. Эту информацию агентству подтвердил информированный источник.

Так, последний раз Global Hawk выполнил полет над акваторией Черного моря напротив берегов Крыма 21 марта. При этом, отмечает агентство, с начала военной операции на Украине беспилотники США совершали в среднем 8-10 разведывательных полетов в месяц над акваторией моря напротив полуострова.

После этого дроны Global Hawk выполнили еще три полета с авиабазы на Сицилии, но находились в границах воздушного пространства Румынии и на расстоянии более 400 км от Крыма.

По словам собеседника агентства, после инцидента с Reaper прошло только два полета Global Hawk над Черным морем 17 и 21 марта, оба проходили на дальности не ближе 140 километров от южного берега Крыма.

«С одной стороны, на такой дальности резко снижается объем получаемой БПЛА информации, с другой стороны, <...> появилась опасность потерять подобный аппарат, а Global Hawk в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием», — пояснил он.

14 марта европейское командование вооруженных сил США сообщило, что два российских Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper, когда тот вел разведку над международными водами Черного моря. Американская сторона заявляла, что истребители сбросили на дрон топливо, а один из Су-27 задел винт беспилотника и тот пришлось затопить.

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Минобороны России отвергает эту версию. По данным ведомства, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Истребители Су-27, как сообщило ведомство, не применяли оружие и не вступали в контакт с беспилотником.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал причиной произошедшего несоблюдение США зоны ограничения полетов. Позже он наградил орденами Мужества пилотов Су-27 Василия Вавилова и Сергея Попова.

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