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Глава Севастополя заявил, что решение об отмене парада еще не принято

Губернатор Развожаев: решение об отмене парада в Севастополе еще не принято
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Решение о проведении парада в День Победы 9 мая принимают военные и оно еще не принято, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Накануне мы провели совместный с Республикой Крым оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. Обсуждали праздничные мероприятия к Дню Победы. Решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе — в данный момент не принято», — написал губернатор.

По его словам, консультации с Минобороны продолжаются, поскольку решение о проведении парада в Севастополе должны принять военные.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма и Севастополя приняли совместное решение об отмене парадов, шествий «Бессмертного полка» и демонстраций на 1 мая. Однако меньше чем через час Аксенов опубликовал еще один пост, в котором уточнил, что это решение касается только Республики Крым.

Решение не проводить военные парады 9 Мая по соображениям безопасности уже приняли власти Белгорода и Курска. В обоих регионах объявлен желтый уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования.

Теги
Севастополь Михаил Развожаев парад
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