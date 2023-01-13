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«Сбер» предупредил о прекращении работы устаревших мобильных приложений

«Сбер» предупредил о прекращении работы устаревших мобильных приложений с 16 января
Сбербанк SBER ₽151,85 +1,71% Купить
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Устаревшие версии мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перестанут работать с 16 января, сообщили «РИА Новости» в банке. Там отметили, что это затронет небольшое количество клиентов.

«Ваше приложение «Сбербанк онлайн» перестает работать 16 января 2023 года. Вы можете использовать веб-версию или обновить приложение в офисе», — говорится в сообщении, которое получили клиенты со старыми версиями.

В конце прошлого года в отделениях Сбербанка по всей России начали устанавливать приложение для устройств с iOS. Такую услугу стали предлагать после того, как приложение «Сбербанк онлайн» пропало из App Store в апреле после введения санкций против банка. Сбербанк затем советовал альтернативное приложение — СБОЛ, но его вскоре тоже удалили из магазина приложений.

«Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», — рассказал заместитель председателя правления компании Кирилл Царев, уточнив, что такую услугу оказывают уже в 5 тыс. офисов кредитной организации.

Теги
«Сбербанк» мобильное приложение
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