Восемь бомбардировщиков Ту-22М3 пролетели над Охотским и Японским морями
Восемь дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского моря и северной части Японского. Об этом сообщает Минобороны России.
Самолеты оказывали авиационную поддержку силам Тихоокеанского флота во время внезапной проверки боеготовности.
В ведомстве заверили, что полеты дальней авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, самолеты не нарушили границ других стран.
Проверка боевой готовности Тихоокеанского флота началась 14 апреля. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в маневрах участвуют 25 тыс. военных, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подлодок, а также самолеты и вертолеты.
18 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС пролетели над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей.