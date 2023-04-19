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Восемь бомбардировщиков Ту-22М3 пролетели над Охотским и Японским морями

Восемь Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и Японского морей

Восемь бомбардировщиков Ту-22М3 пролетели над Охотским и Японским морями
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Восемь дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского моря и северной части Японского. Об этом сообщает Минобороны России.

Самолеты оказывали авиационную поддержку силам Тихоокеанского флота во время внезапной проверки боеготовности.

В ведомстве заверили, что полеты дальней авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, самолеты не нарушили границ других стран.

Проверка боевой готовности Тихоокеанского флота началась 14 апреля. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в маневрах участвуют 25 тыс. военных, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подлодок, а также самолеты и вертолеты.

18 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС пролетели над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей.

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учения Минобороны Тихоокеанский флот ВКС Ту-22М3
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