Самолеты Тихоокеанского флота проследили за подлодками «противника»

Самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота отработали слежку за подлодками на внезапных учениях

Ту-142 (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Противолодочные самолеты Ту-142 в рамках внезапной проверки Тихоокеанского флота провели учения по поиску и отслеживанию подводных лодок условного противника, сообщили журналистам в Минобороны, передает ТАСС.

«В рамках внезапной проверки экипажи противолодочных самолетов Ту-142 отработали в назначенном морском районе задачи по предназначению — поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска», — говорится в сообщении.

Экипажи Ту-142 также отработали полет с максимальной продолжительностью в воздухе и выполнение задач без ориентира на местности и при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации. В Минобороны добавили, что аналогичные задачи над акваторией Тихого океана решали противолодочные Ил-38.

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке Тихоокеанского флота 14 апреля. Мероприятием руководит главком ВМФ Николай Евменов. Цель — проверить «способности Тихоокеанского флота к отражению агрессии с океанских и морских направлений».

В ходе учений, как сообщал Шойгу, военные отработают ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника. Из-за внезапной проверки в Минобороны объявляли о закрытии воздушного пространства над южной частью Охотского моря, Авачинским заливом и заливом Петра Великого.