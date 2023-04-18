Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС пролетели над Беринговым и Охотским морями

Два бомбардировщика Ту-95МС пролетели над Беринговым и Охотским морями

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Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС пролетели над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что такие полеты выполняются «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств».

Полет выполнен в рамках начавшейся 14 апреля внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота. Экипажи Ту-95МС продолжат воздушное патрулирование других районов и будут дозаправлены в воздухе с помощью самолета-заправщика Ил-78.

Накануне ведомство объявляло, что Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22 М3 перелетели на оперативные аэродромы, чтобы осуществлять «воздушное патрулирование различных районов, а также авиационную поддержку сил Тихоокеанского флота».

В своем телеграм-канале Минобороны сообщило, что в рамках проверки в Тихом океане военные развернули стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки. «Прикрытие отхода атомных подлодок маскировалось постановкой дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств на скоростных плавсредствах», — рассказали в министерстве.

18 апреля начинается последний, третий этап проверки: военные отработают нанесение ракетных ударов с электронными пусками, проведут учения по поиску и уничтожению подлодок противника и артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. После этого силы флота вернутся в пункты базирования. В первом этапе учений участвовали силы ПВО, его проведение высоко оценил президент России Владимир Путин. Второй этап предполагал отработку готовности к применению оружия стратегическими подлодками.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в маневрах участвуют 25 тыс. военных, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подлодок, а также самолеты и вертолеты.