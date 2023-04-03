Kyodo сообщило об изменении позиции Китая по Курильским островам

Китай «не принимает ни ту, ни другую сторону» в территориальном споре между Россией и Японией о принадлежности Курильских островов, заняв позицию нейтралитета, пишет агентство

Остров Шикотан (Фото: Андрей Зима / РИА Новости)

Китай впервые за 60 лет изменил свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет в территориальном споре Японии и России. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на китайский источник.

По словам источника, Си Цзиньпин в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Китай «не принимает ни ту, ни другую сторону» в территориальном споре, заняв позицию нейтралитета.

Еще в 1964 году действовавший на тот момент китайский лидер Мао Цзэдун обозначил, что Пекин считает четыре спорных острова принадлежащими Японии, напомнило агентство.

Изменение позиции Китая может затруднить урегулирование территориального спора, так как Москва «вряд ли уступит в этом вопросе сейчас» при поддержке Пекина, отметили собеседники Kyodo.

Россия вышла из мирных переговоров с Японией после того, как Токио в ответ на военную операцию на Украине ввел санкции против Москвы. В апреле прошлого года МИД Японии впервые за 19 лет обозначил Южные Курилы как «оккупированные».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что пока не видит перспектив заключения мирного соглашения между двумя странами. Он отметил, что из-за остановки переговоров прекратилось посещение японскими гражданами могил своих предков и безвизовое посещение территорий для экспертов и журналистов.

Тем не менее Кисида сказал, Токио намерен продолжить политику, «направленную на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора». При этом он заверил, что японская позиция в отношении островов в будущем не изменится.