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Kyodo сообщило об изменении позиции Китая по Курильским островам

Kyodo: Китай занял нейтралитет в вопросе принадлежности Курильских островов
Китай «не принимает ни ту, ни другую сторону» в территориальном споре между Россией и Японией о принадлежности Курильских островов, заняв позицию нейтралитета, пишет агентство
Остров Шикотан
Остров Шикотан (Фото: Андрей Зима / РИА Новости)

Китай впервые за 60 лет изменил свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет в территориальном споре Японии и России. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на китайский источник.

По словам источника, Си Цзиньпин в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Китай «не принимает ни ту, ни другую сторону» в территориальном споре, заняв позицию нейтралитета.

Еще в 1964 году действовавший на тот момент китайский лидер Мао Цзэдун обозначил, что Пекин считает четыре спорных острова принадлежащими Японии, напомнило агентство.

Изменение позиции Китая может затруднить урегулирование территориального спора, так как Москва «вряд ли уступит в этом вопросе сейчас» при поддержке Пекина, отметили собеседники Kyodo.

Россия вышла из мирных переговоров с Японией после того, как Токио в ответ на военную операцию на Украине ввел санкции против Москвы. В апреле прошлого года МИД Японии впервые за 19 лет обозначил Южные Курилы как «оккупированные».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что пока не видит перспектив заключения мирного соглашения между двумя странами. Он отметил, что из-за остановки переговоров прекратилось посещение японскими гражданами могил своих предков и безвизовое посещение территорий для экспертов и журналистов.

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Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония
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Официальные российско-японские отношения впервые закреплены в&nbsp;Симодском трактате (1855 год), по&nbsp;которому Японии отошли Итуруп, Кунашир и&nbsp;острова Малой Курильской гряды, остальные Курилы признавались российскими, а&nbsp;Сахалин был объявлен совместным владением&nbsp;&mdash; &laquo;неразделенной&raquo; территорией. Было заключено несколько двусторонних договоров, по&nbsp;итогам которых к&nbsp;1905 году все Курильские острова и&nbsp;часть Сахалина к&nbsp;югу от&nbsp;50-й параллели оказались во&nbsp;владении Японии.

Тем не менее Кисида сказал, Токио намерен продолжить политику, «направленную на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора». При этом он заверил, что японская позиция в отношении островов в будущем не изменится.

Территориальный спор касается четырех Южных Курильских островов: Кунашира, Шикотана, Итурупа и гряды Хабомаи. До Второй мировой войны они были японскими, но по ее итогам отошли к СССР. Токио считает это незаконным. Между Японией и Россией до сих пор не подписан мирный договор.

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Виктория Громова Виктория Громова
Китай Курильские острова территориальная принадлежность Россия Япония
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